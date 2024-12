Le Moulin Michel dévoile l’organisme soutenu par le Sapin du partage

Pour une cinquième année, le Moulin Michel présente le festival hivernal Meunier tu fêtes !, du 7 au 30 décembre.

De nombreux artisans seront présents au marché de Noël Desjardins, plusieurs activités seront proposées aux familles, telles que les visites du Père Noël, le samedi après-midi, la création de cartes en linogravure le 15 décembre, le spectacle de Noël de Mandolyne le 22 décembre et des promenades en poney tous les après-midis.

Sapin du partage en soutien à la Maison des familles de Bécancour

Comme chaque année, les visiteurs pourront décorer le sapin géant du Moulin Michel en faisant un don à un organisme de la région pour se procurer une boule de Noël en rondin de bois. Cette année, c’est la Maison des familles de Bécancour qui récoltera les dons.

La nouvelle Maison des familles de Bécancour offre depuis le mois de mai des services et des activités à toutes les familles pour favoriser le développement et l’épanouissement des petits ainsi que leurs parents. Déjà cet automne, des activités de motricité fine, des café-causeries et des conférences ont été offerts. Les dons serviront à offrir plus de services et une programmation encore plus riche au cours des prochains mois.