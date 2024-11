Le Bulletin des Chenaux en pause forcée dû à la grève de Postes Canada

Le conflit de travail chez Postes Canada perturbe la distribution de plusieurs journaux dont Le Bulletin des Chenaux, qui se retrouve actuellement dans l’impossibilité de distribuer ses 10 000 copies. Cette grève a un impact majeur pour cette publication régionale.

Les conséquences n’ont pas tardé à se faire sentir. « On se retrouve dans une impasse, car sans Postes Canada, on n’est pas en mesure de distribuer notre journal comme d’habitude et il n’existe aucune autre alternative possible si nous souhaitons rejoindre tous les résidents de la MRC des Chenaux dans leurs foyers », déplore Fanny Prince, directrice générale du journal.

L’édition du mois de décembre est prête à être envoyée chez l’imprimeur mais on attend la reprise des services de la poste. « On va réévaluer au jour le jour. C’est désolant pour nos lecteurs, mais également pour nos clients et aussi pour notre organisme car nous allons perdre des revenus publicitaires de plusieurs milliers de dollars si la situation perdure », reconnait la directrice du Bulletin des Chenaux, qui continue d’espérer que la situation se réglera au plus tôt.

L’édition de décembre du Bulletin des Chenaux devait être distribuée le 26 novembre et l’édition de noël, le 19 décembre. Postes Canada ayant accumulé déjà beaucoup de retard dans sa distribution, on se demande déjà si on sera en mesure de publier l’édition de noël et on commence à faire une croix sur celle de décembre. Ce qui cause une bien triste conjoncture juste avant le temps des fêtes. Malheureusement, plusieurs autres commerces et petites entreprises souffrent de la grève chez Postes Canada.

Le Bulletin des Chenaux est un journal d’information régionale consacré à la MRC des Chenaux, en Mauricie. Normalement, il publie onze éditions par année (il fait relâche en août) et est distribué dans toutes les résidences de la MRC des Chenaux par la poste. Il emploie quatre personnes et plusieurs collaborateurs. Ses bureaux sont situés à Sainte- Geneviève-de-Batiscan.