Engagement des policiers dans la prévention et le soutien aux jeunes et aux familles

Dans le cadre de la Semaine nationale de sensibilisation aux dépendances, l'Association des directeurs de police du Québec (ADPQ) a mis en lumière l’engagement des policiers dans les écoles secondaires, soulignant leur rôle crucial non seulement dans la prévention de la consommation de substances, mais aussi dans l’accompagnement des jeunes et des familles confrontés à la dépendance.

À ce sujet, l’ADPQ a rappelé que plusieurs activités de sensibilisation, de soutien et d'accompagnement seront menées, entre autres cette semaine, dans les écoles secondaires du Québec.

Bien que les dernières données gouvernementales indiquent une baisse de la consommation de substances psychoactives chez les élèves du secondaire, il n’en reste pas moins que cette consommation connaît une augmentation significative selon le niveau scolaire. En effet, selon des enquêtes menées par le gouvernement du Québec, près d'un quart (21 %) des élèves de secondaire un (1) ont été en contact avec de l'alcool. Ce taux grimpe à 43 % en secondaire deux (2). Parallèlement, 18 % des élèves de secondaire trois (3) avouent avoir consommé du cannabis, et ce chiffre atteint 35 % chez ceux de secondaire cinq (5).

« Le rôle des policiers ne se limite pas à la répression, mais consiste avant tout à être présents et disponibles pour les jeunes et leurs familles. C’est en établissant un dialogue sincère et empathique que nous pouvons réellement faire la différence dans la vie des jeunes et des familles affectées par la dépendance », a précisé Pierre Brochet, président de l’ADPQ et directeur du service de police de Laval.

C’est dans ce contexte que l’ADPQ a lancé sa 19e capsule de valorisation de la profession policière, réalisée en collaboration avec la Régie intermunicipale de police de Thérèse-De Blainville.

« Cette vidéo met en lumière le rôle fondamental des policiers dans la prévention des dépendances et dans le soutien aux familles en difficulté. Elle montre des policiers qui deviennent des alliés, des mentors et des soutiens pour les jeunes et les familles. Leur engagement a un impact réel et positif, apportant une aide précieuse à ceux qui en ont le plus besoin », de conclure Didier Deramond, directeur général de l’ADPQ.

La campagne de valorisation de la profession policière est soutenue par le ministère de la Sécurité publique et les principaux syndicats de police du Québec. Elle poursuit les objectifs suivants :

1. Mieux faire connaître le quotidien des policiers;

2. Faire découvrir l’humain derrière l’uniforme;

3. Développer les bons réflexes citoyens(par exemple en sécurité routière);

4. Augmenter la fierté des policiers.