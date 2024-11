Fermeture du chemin Bellevue à compter du 4 décembre

Dès le mercredi 4 décembre, le chemin Bellevue, à la hauteur de la rivière blanche, à Saint-Boniface, sera fermé à la circulation. Cette décision préventive a été prise en raison de nouveaux problèmes liés à l'érosion des talus.

À la suite d'analyses faites en collaboration avec des ingénieurs et des experts en géotechnique, il a été constaté que les pluies diluviennes de cet été et des récents mouvements du terrains, ont provoqué des glissements de terrain importants affectant la structure même de la chaussée.

Les experts recommandent de fermer le chemin pour prévenir tout risque d'effondrement pendant la période hivernale et surtout pendant le dégel printanier. Des solutions à long terme sont en cours d'analyse, mais elles nécessitent des investissements majeurs et des discussions avec le ministère de la Sécurité publique (MSP) et le ministère des Transports du Québec (MTQ).

La Municipalité remercie les citoyens pour leur compréhension face à cette décision essentielle pour garantir leur sécurité. Pour toute question ou information supplémentaire, veuillez communiquer avec l'Hôtel de Ville.