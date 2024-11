Des bénévoles de la Mauricie honorés par la vice-première ministre

Les bénévoles Sylvain Bérubé et Julien Houle ont reçu une distinction pour leur engagement de la part de la vice-première ministre, Geneviève Guilbault, et le ministre du Travail, Jean Boulet. C'est lors de la 15e édition du Prix de reconnaissance des bénévoles en matière de véhicules hors route (VHR), qui s’est déroulée le 21 novembre, à Québec, que les deux Mauriciens ont reçu leur prix.

Sylvain Bérubé a été honoré dans le volet véhicule tout-terrain (VTT) etJulien Houle pour le volet motoneige. Ils se sont illustrés par leur contribution indispensable à l’entretien et à la surveillance des sentiers de VTT ou de motoneige. Leur travail et leur dévouement ont permis de rendre la pratique de ces loisirs plus sécuritaire et agréable.

« Félicitations, Messieurs Bérubé et Houle, pour votre engagement au sein de votre communauté. Merci également à toutes celles et à tous ceux qui donnent généreusement de leur temps en poursuivant cet objectif commun de rendre nos sentiers incontournables et de les transformer en véritables bijoux pour notre secteur. Vous contribuez, par vos actions, au développement de cet important moteur économique régional. », exprime Jean Boulet, ministre du Travail et ministre responsable de la région de la Mauricie, de la région de l’Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec.

« Je tiens à remercier et à féliciter les bénévoles du Club Adeptes du tout-terrain Club La Tuque inc. et, particulièrement, M. Sylvain Bérubé, président, pour cette importante reconnaissance. Tout au long de l’année, vous consacrez de nombreuses heures à l’entretien et à la sécurisation des sentiers en Haute-Mauricie. Grâce à vous, des milliers d’adeptes peuvent s’adonner à ce loisir et profiter de nos magnifiques paysages, tout en soutenant la vitalité économique québécoise. », ajoute Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette–Saint-Maurice.

« La pratique du VTT et de la motoneige est non seulement un loisir prisé par nos concitoyens de Maskinongé et les nombreux touristes; c'est également un moteur économique important pour notre région. C’est avec fierté que je tiens à souligner la contribution de M. Julien Houle du club de motoneige Armony. La reconnaissance qui lui a été décernée est grandement méritée et nous le remercions pour son bénévolat, qui permet à toute la communauté de parcourir notre magnifique région. », indique Simon Allaire, député de Maskinongé

Mme Guilbault a profité de l’occasion pour annoncer l’octroi d’une aide financière de près de 20 M$ répartie entre la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec, la Fédération Québécoise des Clubs Quads et les clubs qui leur sont affiliés. Ces sommes permettront la réalisation de projets favorisant une pratique plus sécuritaire du VTT et de la motoneige, et se traduiront, par exemple, par l’achat d’équipements, la mise en place de signalisation ainsi que la formation d’agents de surveillance des sentiers.