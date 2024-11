Un micro-ouvert pour la Journée sans achat et au Vendredi fou

Le Centre d’intervention budgétaire et sociale de la Mauricie, Nicolet, Bécancour et Yamaska (CIBES) invite ce jeudi, 28 novembre, à participer à un micro-ouvert sur la thématique du bonheur et de la consommation.

C'est à l'approche du Vendredi fou, période marquée par des offres incitatives et des techniques marketing poussées, que l'organisme a le désir de faire vivre un moment de partage et de réflextion de 17 h à 19 h à La Criaillerie, située au 1623 av. Saint-Marc, Shawinigan.

Un moment pour poser la question : « Il est ou ton bonheur? »

Dans un monde où l’on nous incite constamment à acheter plus, notamment lors du Vendredi fou, l’interrogation « Il est ou ton bonheur? », trouve une résonance particulière. Ce micro-ouvert est une invitation à explorer notre propre conception du bonheur et à échanger sur notre rapport à la consommation. La Journée sans achat, célébrée le vendredi, est l’occasion idéale de faire le point sur nos habitudes de consommation, sur ce qui nous rend réellement heureux et sur les effets de la surconsommation et du surendettement

L’événement : un micro-ouvert, des échanges et des moments de réflexion

Que vous souhaitiez lire un texte ou simplement écouter, cet événement propose une ambiance décontractée pour exprimer vos pensées ou pour découvrir celles des autres sur le bonheur, le consumérisme, les pressions financières et les pratiques marketing.

Les participants peuvent lire des textes variés : écrits personnels, poèmes, articles, chansons ou extraits d’auteurs. Des activités d’échanges et de réflexion viendront enrichir la discussion sur des sujets tels que les habitudes de consommation, l’impact environnemental, le crédit, les tactiques de vente et les pressions sociétales.