La TREM lance le jeu On jase là

La Table régionale de l’éducation de la Mauricie (TREM) lance un jeu de société afin d’inciter les jeunes à parler de persévérance scolaire avec leurs pairs et être mieux outillés pour affronter les obstacles qui surviennent pendant leur parcours. Intitulé On jase là.



On jase là, c’est le nom que porte l’univers coloré du jeu lancé par la TREM lors de son événement La réussite éducative dans la mire qui avait lieu ce mercredi. Comprenant 40 questions réparties en quatre catégories, le jeu de société permettra aux milieux scolaires et communautaires d’animer des activités reliées à la persévérance scolaire, mais aussi aux parents d’ouvrir la discussion avec leur enfant, tout en s’amusant. Ultimement, l’objectif est de faire prendre conscience aux jeunes qu’ils ne sont pas seuls à vivre des difficultés et qu’il existe des solutions pour les surmonter.

Voici les catégories et des exemples de questions qui se retrouvent dans chacune:

Tire-toi une bûche : pour briser la glace de façon ludique

Exemple de question : « Quelle est la chose la plus inutile que tu as achetée cette année? »

Attache ta tuque : pour faire naître la réflexion spontanée, selon ses valeurs Exemple de question : « Quel métier ne voudrais-tu jamais faire, pourquoi? »

C’est pas d’la tarte : pour échanger sur les difficultés, sans préjugé

Exemple de question : « Raconte une situation difficile que tu as surmontée. Comment te sentais-tu? »

Lâche pas la patate : pour réfléchir sur les façons de surmonter les obstacles et atteindre ses objectifs

Exemple de question : « Comment as-tu fait pour te relever d’un échec? »

Ayant servi à la réalisation des capsules vidéo à la base de l’univers On jase là, le jeu se retrouve dans six capsules mettant en scène 10 jeunes de la Mauricie – 5 de niveau secondaire et 5 de niveau postsecondaire – qui, jumelés en duo, jouent au jeu de cartes et répondent à différentes questions. À travers leurs réponses, on découvre leur histoire, les difficultés qu’ils ont vécues à l’école et les moyens utilisés pour les surmonter. Ces jeunes deviennent en quelque sorte des modèles de persévérance à qui les élèves pourront facilement s’identifier. Pouvant s’utiliser indépendamment l’un de l’autre, le jeu et les capsules offrent de nombreuses possibilités.

Une nouvelle avenue explorée

La directrice générale de la TREM, Mélanie Chandonnet, se réjouit du jeu de société qui est lancé aujourd’hui. Pour elle, il est indéniable que cet outil pourra être exploité non seulement en Mauricie, mais dans toutes les régions du Québec.

« C’est un projet qui, à la base, se voulait relativement petit, mais qui a pris de l’ampleur au fur et à mesure qu’il avançait. Lorsqu’on a vu le plaisir que les jeunes ont eu à jouer au jeu dans le cadre des capsules et surtout toutes les discussions que les questions ont suscitées, il ne faisait aucun doute que ce jeu avait le potentiel d’être utilisé à plus grande échelle. C’est toujours un défi de rejoindre les jeunes, particulièrement les ados, et de les amener à parler de persévérance. Avec le jeu, les capsules vidéo et le guide d’animation, on vient non seulement répondre aux besoins exprimés par nos partenaires, mais on tient aussi compte de l’opinion des jeunes qui nous ont mentionné l’importance de leurs pairs sur leur motivation et avec qui ils souhaitaient pouvoir interagir quand il est question de persévérance scolaire. », a expliqué Madame Chandonnet.

Tous les outils de l’univers On jase là se retrouvent sur le site web de la TREM.

Dévoilement pendant un événement d’envergure

Le dévoilement du jeu On jase là a eu lieu lors de La réussite éducative dans la mire, un événement d’envergure organisé par la TREM. Près de 225 personnes provenant de différents milieux ont assisté à cet événement. Tout au long de la journée, les participants ont pu participer à de nombreuses conférences sur des thématiques d’actualité reliées à l’éducation.