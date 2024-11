Les restaurants Valentine remettent 4465 $ à Moisson Mauricie/Centre-du-Québec.

Les restaurants Valentine de la Mauricie et du Centre- Du-Québec ont remis la somme de 4 464,64 $ à Moisson Mauricie / Centre-du-Québec, provenant des revenus générés par la vente de hot-dog vapeur pendant la Semaine vapeur qui a eu lieu entre le 15 et le 19 juillet.

Les restaurants participants sont : Valentine Cap-de-la-Madeleine, Valentine Trois-Rivières (St-Maurice), Valentine Trois-Rivières Ouest, Valentine Drummondville (St-Pierre), Valentine Victoriaville, Valentine Trois-Rivières (Les Rivières), Valentine Shawinigan, Valentine Nicolet, Valentine Drummondville (Les Promenades), Valentine Maskinongé (Halte Routière), Valentine Louiseville, et Valentine Cap-de-la-Madeleine (Autoroute 40). Cette démarche s'inscrit dans le cadre d'une première campagne nationale des restaurants Valentine, qui ont remis la somme de 34 470 $ au réseau des Banques alimentaires du Québec (BAQ), un montant supérieur à l’objectif de 30 000 $ qui avait été ciblé pour cette première campagne.

Cette initiative vise à soutenir le réseau des Banques alimentaires du Québec dans la distribution de denrées, alors que l’on observe une demande sans précédent de besoins en aide alimentaire partout au Québec. Moisson Mauricie et Centre-du-Québec se chargera ensuite de distribuer les denrées à plusieurs organismes de la région, qui à leur tour les remettront directement aux bénéficiaires. Les restaurants Valentine de Mauricie et Centre-du-Québec s’engagent à faire une différence dans la vie des citoyens et à soutenir les communautés locales de la région.

« Je suis fier de la réponse positive de nos franchisés, de nos employés et de notre clientèle qui ont permis de recueillir cette somme qui permettra aux Banques alimentaires du Québec de redonner à ceux qui en ont besoin, a dit Daniel Carignan, vice-président et chef de marque pour Valentine. Cette cause nous tient à cœur et j'annonce aujourd'hui queLa semaine vapeur reviendra en 2025. Elle constituera désormais un engagement annuel des restaurants Valentine pour soutenir les efforts de lutte contre l'insécurité alimentaire.

« L'aide alimentaire est plus nécessaire que jamais au Québec, et notre réseau travaille chaque jour à soutenir les plus vulnérables d'entre nous dans des conditions difficiles, a dit Martin Munger, directeur général de BAQ. L'engagement de Valentine, un nouveau partenaire, est accueilli à bras ouvert. Merci du fond du cœur! »