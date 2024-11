Du 25 novembre au 6 décembre 2024 se tiendra, pour une 15e édition, la campagne des douze jours d'action contre les violences faites aux femmes. Pour la Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie (TCMFM), c’est un moment fort dans la lutte féministe, mais aussi et surtout un moment pour commémorer les victimes de la tuerie de la Polytechnique du 6 décembre 1989.

C’est dans le cadre de ces douze jours d’action que la TCMFM relance sa campagne de promotion des ressources d’aide en matière de violences faites aux femmes en Mauricie : Violences faites aux femmes, c’est assez! Encore en 2024, il est nécessaire de faire connaitre les ressources existantes et les services qu’elles offrent. Encore en 2024, il est nécessaire de rappeler que la violence physique n’est pas la seule forme de violence. Les visages de la violence sont multiples : violences physique, verbale, psychologique, économique, sociale et sexuelle.

Alors que nous venons de franchir le seuil symbolique et terrifiant de 25 féminicides pour l'année 2024, l'une des années les plus meurtrières pour les femmes depuis 2020, cette sombre réalité nous rappelle l'urgence d'agir. Le féminicide est l'ultime violence, un acte qui vise à arracher aux femmes toute liberté fondamentale, celle de vivre. Personne n'a le droit d'enlever la vie d'autrui, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Nous devons nous unir pour lutter contre toutes les formes de violence et de domination! Agissons ensemble pour un avenir où le respect, l'égalité et la dignité des femmes sont non seulement protégés, mais garantis.1

Afin de souligner l’édition 2024 de la campagne 12 jours d'action, la TCMFM invite la population à se mobiliser, à porter le ruban blanc en signe de solidarité et à participer aux différentes activités en région.