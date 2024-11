Une nouvelle image pour le Comités des usagers et des résidents du CIUSSS MCQ

Le CIUSSS MCQ a souhaité reconnaître le travail quotidien et l'engagement de ses 194 membres des comités des usagers et des résidents, lors de la semaine des droits des usagers.

Ce sont des gens qui œuvrent bénévolement auprès des usagers et des résidents afin de s’assurer que les droits de ceux-ci soient respectés. Ils travaillent également de concert avec notre organisation à l’amélioration des soins et services offerts.

Ces personnes ont pour rôle :

D’informer les usagers sur leurs droits et leurs obligations;

De promouvoir l’amélioration de la qualité des conditions de vie des usagers;

D'échanger avec les usagers quant à leur satisfaction des services reçus;

De défendre les droits et les intérêts collectifs ou personnels des usagers;

D’accompagner et d’assister dans toute démarche que l’usager souhaite entreprendre, y compris lorsqu’il désire soumettre une plainte.

Une nouvelle image qui témoigne de leur grande contribution

Les comités des usagers et des résidents ont lancé leur nouvelle signature colorée afin que les usagers puissent facilement les reconnaître à travers le territoire et faire appel à eux en cas de besoin de soutien.

Une signature visuelle à leur image

Ils ont choisi les pétales comme éléments graphiques car elles sont synonymes de soins et de protection. Tout comme les pétales protègent le cœur de la fleur, les comités protègent et veillent au respect des droits des résidents et des usagers. « En adoptant les pétales de fleurs comme signature visuelle, nous affirmons notre engagement à offrir un accompagnement empreint de respect et de solidarité », mentionne Mme Diane Gagnon, présidente du comité des usagers et des résidents.

Elle ajoute que les couleurs de cette nouvelle signature ont été judicieusement choisies afin de représenter les valeurs des membres des comités. Le bleu reflète la fiabilité et le professionnalisme, le mauve le soutien attentif et respectueux, le bleu-vert la priorité accordée au bien-être des usagers/résidents et finalement, le jaune représente le dynamisme et la transparence des comités. Des couleurs inspirantes qui témoignent de leur engagement quotidien. La signature peut également se décliner sous la forme d’une ribambelle composée de pétales qui créent une chaîne humaine de soutien.