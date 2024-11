Un spectacle bénéfice récolte 3 600$ pour Trans Mauricie/Centre-du-Québec

Samedi dernier, neuf artistes du milieu de la drag ont performé pour amasser des fonds pour l’organisme Trans Mauricie/Centre-du-Québec. Avec plus de 100 personnes présentes, l’événement s’est avéré un franc succès.

Une initiative de Trashy la Drag, une drag queen locale bien impliquée dans sa communauté, la soirée a permis d’amasser 3600$ pour l’organisme, grâce aux bénéfices liés à la vente de billets et aux ventes de collations et billets de tirage sur place.

« C’est un montant avec lequel on peut aider au moins 300 personnes trans de la région. Ça nous touche beaucoup qu’autant de participant·e·s et de bénévoles se soient mobilisés pour nous aider à offrir des services qui sont, disons-le, essentiels pour beaucoup de nos membres. » , indique Mykaell Blais, directeur général de Trans

Mauricie/Centre-du-Québec

L’organisme remet des articles d’affirmation du genre, offre des suivis individuels, familiaux ou de couple aux personnes trans et non-binaires ainsi qu’à leur entourage, et a même développé des partenariats avec des personnes professionnelles du réseau de la santé et des services sociaux afin que les personnes trans et non-binaires puissent avoir le bon accompagnement dans leurs démarches de transition.

Une soirée mouvementée

Tout au long de la soirée, on a assisté à des animations hilarantes et roccambolesques. La camaraderie parmis les artistes invités était évidente, et les numéros étaient tous aussi différents les uns des autres. Le public a pu assister aux numéros humoristiques de Mémé Caramel et Réglisse, vivre des moments dramatiques et profonds avec Mister Boogie et Lorie Fiss, danser avec Daisy

Dratée, voir des performances fantaisistes avec Magny Fic et s’en mettre plein la vue avec Trashy la Drag, Kimberlay et Marika D’Hâvre.

La soirée s’est conclue en faisant tirer plus de 1000$ de prix, offerts gracieusement par L’Emprise - Aventures Immersives, le festival la Folie des Fils, MontVR, Randolph Pub Ludique Trois-Rivières, Urbanithé, La Belle Saison, L’Entre-Jeux et Mémé Caramel.

« Je suis fier de ce qu’on a accompli, mais encore plus fier de constater que mon art, ma passion, a pu servir à redonner à la communauté. C’est une soirée de camaraderie dont je me souviendrai longtemps. » ajout, Francis Boisvert, alias Trashy la Drag, organisateur du spectacle

La participation de la Ville de Trois-Rivières, À la Bouffe et Mr Puffs Trois-Rivières a également été précieuse pour organiser l’événement et offrir des repas aux bénévoles.

Francis a débuté sa carrière de drag queen au Cabaret Tapis Rouge, il y a 8 ans, sous le nom Trashy la Drag. Aujourd’hui, il produit plusieurs spectacles par année à Trois-Rivières. Il a également lancé la première école de drag au Québec, qui offre des cours et des opportunités de spectacle aux adultes qui souhaitent se découvrir à travers cet art.