Le 48e Congrès des Alcooliques Anonymes de Trois-Rivières

Pour une 48e année, Trois-Rivières aura son Congrès des Alcooliques Anonymes. Le tout se déroulera le 9 novembre sous le thème De l'ombre à la lumière.

Les participants sont attendus de 9 h à 21h à l'hôtel Travelodge situé au 3600 boulevard Gene-H.-Kruger à Trois-Rivières.

Un total de dix conférenciers provenant des quatre coins de la province de Québec seront présents tout au long de la journée pour raconter leurs déboires avec l'alcool, mais tout particulièrement leur rétablissement.

Cette année, la fraternité souligne le 80e anniversaire des Alcooliques Anonymes au Québec.

Des centaines de groupes dans toute la province tiennent des réunions 24/24, 7/7 et ce, autant en présentiel que sur Internet. Aujourd’hui, A.A. c’est plus de 2 millions de membres qui se rétablissent avec succès dans plus de 180 pays.