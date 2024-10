Attention aux arnaques pendant les soldes d'Amazon Prime

Une lutte pour gagner l'opinion publique est en train de se jouer en Mauricie, annonciatrice d'autres batailles qui pourraient se profiler dans les années à venir avec de grands projets industriels pour décarboner le Québec. Ici et là, tout le long de la route 153, à Hérouxville et à Saint-Tite, on aperçoit de petites affiches sur lesquelles on ...