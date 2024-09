La population canadienne a cru de 0,6 % au deuxième trimestre

Statistique Canada indique que la population du pays a atteint environ 41 288 599 personnes le 1er juillet.

Selon l'agence fédérale, cela signifie que 250 229 personnes ont été ajoutées au deuxième trimestre de l'année, soit une croissance de 0,6 %.

Le taux de croissance a été plus lent que lors du même trimestre en 2023, qui a connu une augmentation de 0,8 %. Lors du deuxième trimestre de 2022, la hausse avait été de 0,7 %.

L'augmentation de la population au plus récent trimestre était presque entièrement attribuable à la migration internationale, qui a ajouté 240 303 personnes.

La différence entre les naissances et les décès a ajouté 9926 personnes.

L'Alberta a affiché le taux de croissance le plus rapide parmi les provinces et territoires avec une augmentation de 1,0 % au cours du trimestre, tandis que les Territoires du Nord-Ouest ont enregistré le taux le plus lent avec une augmentation de 0,1 %.

Au Québec, la population était estimée à 9 056 044 personnes au 1er juillet, selon Statistique Canada.