KNR Traduction : votre agence de traduction partenaire au Québec

Vous êtes un particulier ou une entreprise au Québec et avez besoin de traduire des contenus dans une autre langue ? Le cabinet KNR se tient à vos côtés pour produire des traductions de haute qualité dans des délais rapides.

La force d’un cabinet de langagiers dans plus de 30 langues

Créé en 1984, le bureau KNR Traduction s’est imposé ses dernières années comme le leader des services langagiers au Canada. La compagnie assiste les entreprises et les particuliers du Québec dans leur communication multilingue.

Pour les firmes québécoises, l’agence propose une grande variété de services de traduction pour qu’elles puissent assurer une communication fiable et pertinente avec leurs partenaires étrangers. Les contrats, les manuels de l’utilisateur ou encore les supports publicitaires font partie des documents les plus traduits.

Les particuliers qui entreprennent des démarches à l’international auront quant à eux besoin de fournir des traductions certifiées réalisée par un traducteur agréé auprès de l’OTTIAQ. KNR les accompagne dans toutes leurs formalités d’immigration, académiques ou administratives en traduisant de nombreux documents officiels : permis de conduire, contrats de travail, documents d’états civils et bien d’autres contenus administratifs et juridiques.

Avec plus de 30 langues traduites, l’équipe de spécialiste pourra facilement mobiliser un traducteur anglais pour traduire vos documents de l’anglais vers le français et vice versa. Chez KNR Traduction, nos experts travaillent également dans de nombreuses autres langues, notamment en espagnol, en arabe, en chinois, en allemand, en portugais et dans plus d’une trentaine d’autres langues et dialectes.

Des traducteurs spécialisés à votre service dans tout le Québec

Si vous êtes une entreprise, vous savez que votre domaine d’activité possède des terminologies particulières et des pièges que seul un spécialiste de votre industrie peut éviter. C’est pourquoi, chez KNR, nous nous appuyons sur un réseau de langagiers professionnels. Minutieusement recrutés par des chefs de projets qualifiés, tous les traducteurs traduisent dans leur langue maternelle et possèdent une expertise précise dans un domaine d’activité.

Par exemple, pour traduire un jugement de divorce, le projet sera pris en charge par un traducteur agréé spécialisé dans le domaine du droit. Ce choix du langagier vous garantira de recevoir un document parfaitement traduit qui respectera à la fois les règles de rédaction, les normes juridiques et le jargon associé à ce type de document. Nos traducteurs feront preuve d’une grande rigueur afin de livrer des traductions fidèles à votre document original tout en étant adapté à votre interlocuteur étrangers.

Au sein de notre agence, nous disposons d’une équipe de spécialistes dans de nombreuses industries, notamment le droit, la finance, le marketing, mais aussi les industries agricoles, agroalimentaires, automobiles, aéronautiques, de l’énergie, de la chimie, de la construction, de la logistique, de l’informatique et bien d’autres…

Notre présence dans tout le Québec vous garantie de travailler avec un partenaire de proximité, aussi bien à Trois-Rivières qu’à Montréal ou à Sherbrooke. Cette proximité vous sera très utile dans le cadre de rendez-vous dans vos locaux ou pour venir cherchez vos traductions au format papier dans nos bureaux.

Un projet de traduction ? Recevez votre devis en 30 minutes

La grande force du bureau KNR est la réactivité de nos équipes. Si vous souhaitez traduire un document administratif dans le cadre d’une formalité officielle, un document d’entreprise ou un site web, il suffit de contacter notre équipe. Joignez les documents à traduire et expliquez les informations sur votre projet. Nos chefs de projets vous soumettront un devis gratuit et sans engagement en moins de 30 minutes.



Pour en savoir plus, consulter notre site internet : https://knrtraduction.ca/