Des travaux à venir sur le Pont Laviolette

La Ville de Trois-Rivières informe la population que les travaux de remplacement de conduites d'eau souterraines sur la rue Cécile, des Commissaires et Sainte-Angèle avancent bien. Les phases qui concernaient certains tronçons des rues Sainte-Cécile et des Commissaires sont désormais terminées. Ces travaux ont débuté en mai et devraient se ...