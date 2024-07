Consultation publique sur les les mobilités innovantes au Québec

La vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, annonce la tenue d’une consultation pour élaborer la première stratégie de développement des mobilités innovantes (SDMI). Cette consultation servira, notamment, à saisir les enjeux liés à ces nouvelles mobilités et à dégager des pistes de solutions.

Jusqu’au 1er octobre, les partenaires de la Politique de la mobilité durable (PMD‐2030), les organisations et le grand public intéressés sont invités à répondre au questionnaire en ligne ou à déposer un mémoire afin de s’exprimer sur les moyens possibles pour assurer une mobilité plus fluide, sécuritaire et intelligente.

« Les Québécois sont friands d’innovation et le secteur des transports est un terreau fertile en la matière. À cette époque où de plus en plus de solutions de mobilité durable émergent, notre gouvernement est fier de s’associer au développement de telles innovations et de s’assurer que nos réseaux de transport voient leur sécurité et leur efficacité accrues grâce à ces nouvelles technologies. Pour y parvenir, j’invite ainsi tous les Québécois à contribuer à l’élaboration de la stratégie de développement des mobilités innovantes », indique Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Les mobilités innovantes mettent de l’avant les nouvelles technologies et les façons de faire inédites dans l’objectif d’offrir des systèmes de transport efficients, personnalisés et durables. Par exemple, les vélos à assistance électrique, l’auto partage ou encore les applications de planification de trajets s’inscrivent dans cette catégorie.

L’élaboration de cette stratégie est une des mesures du Plan d’action en sécurité routière 2023- 2028, lancé le 22 août 2023, et contribue à atteindre certains objectifs de la Politique de mobilité durable