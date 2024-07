Journées de grève et ancienneté: la FIQ a gain de cause devant le Tribunal

La FIQ a eu gain de cause devant le tribunal, en lien avec des journées de grève que ses membres avaient tenues et le cumul de leur ancienneté à cette occasion.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue avait interrompu le cumul de l'ancienneté pour des salariés à temps complet qui avaient participé à des journées de grève.

Le Tribunal administratif du travail a jugé qu'en interrompant ainsi le cumul de l'ancienneté pour ces salariés à temps complet, l'employeur avait usé de mesures de «représailles» à l'encontre des membres de la FIQ.

Il annule la décision du CISSS de l'Abitibi-Témiscamingue et lui ordonne de rétablir l'ancienneté des salariés visés.

Dans le cadre de ses négociations nationales, la Fédération interprofessionnelle de la santé avait tenu des journées de grève les 8 et 9 novembre 2023, ainsi que les 23 et 24 novembre et du 11 au 14 décembre. Ses membres en Abitibi-Témiscamingue y participaient aussi.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne