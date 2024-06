Un nouvel outil en santé mentale est lancé pour la dépression post-partum

Un outil pour appuyer les nouveaux parents lorsqu'ils rencontrent des défis émotionnels durant la grossesse et après a été lancé lundi matin. Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, en a fait l'annonce au Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine.

Selon l'Observatoire pour l'éducation et la santé des enfants, les problèmes de tristesse, d’anxiété ou les symptômes dépressifs pendant la grossesse sont parmi les complications les plus fréquentes chez les futurs parents. On estime qu'entre 10 % et 25 % des parents en seraient touchés et ce taux a grimpé à 37 % depuis le début de la pandémie.

Le nouvel outil gratuit et disponible en ligne qui se nomme «Toi, Moi, Bébé» offre des stratégies, des capsules vidéo et des bandes dessinées pour que les parents prennent soin d'eux et pour «mieux prendre soin de leur bébé».

Cet outil cible précisément la période de la grossesse jusqu'au premier anniversaire de l'enfant. Il a été développé par des chercheurs et professionnels de la santé et des services sociaux.

Dans un communiqué du cabinet du ministre Carmant, on précise que l'outil peut notamment «servir de complément clinique aux autres services offerts dans le traitement de la dépression post-partum et dans la gestion du stress associé à la parentalité». On indique qu'environ 9000 à 13 000 femmes québécoises ont été touchées par la dépression post-partum en 2023. Parmi celles ayant reçu un diagnostic de dépression postnatale, 30 % à 60 % présenteraient des symptômes en période prénatale, mais très peu de femmes ont tendance à aller chercher de l’aide.

«Toi, Moi, Bébé» est un projet issu du Plan d'action interministériel en santé mentale 2022-2026 qui a notamment pour but d'intégrer des interventions numériques dans les services en santé mentale. Il fait également partie du Plan d'action en périnatalité et en petite enfance 2023-2028.

—

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.

Katrine Desautels, La Presse Canadienne