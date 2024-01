Le Canada devrait se préparer à une autre saison de grands feux

Un scientifique du Service canadien des forêts, au ministère des Ressources naturelles, affirme que le Canada devrait être en «état d'alerte élevé» pour la saison des incendies en 2024.

Lors d'un breffage technique sur les incendies de forêt record de l'année dernière, le chercheur Piyush Jain n'a pas voulu faire de prédictions pour la saison à venir.

Mais il a tout de même présenté des graphiques montrant que certains indicateurs, tels que les conditions de sécheresse de l'air et du sol, ressemblent à ceux de l'année dernière à la même période.

La séance de vendredi a offert une vue d'ensemble des impacts et des facteurs déterminants de la saison des incendies de forêt de 2023, qui a ravagé plus de forêts et déplacé plus de personnes que toute autre saison jamais enregistrée au pays.

M. Jain a rappelé que plus de 15 millions d'hectares avaient été brûlés et qu'environ 240 000 personnes avaient été évacuées en 2023 à cause des feux au Canada.

Il a présenté des travaux de recherches démontrant que le changement climatique alimentait les incendies de forêt. Il a souligné que l'année dernière, la neige avait fondu plus tôt que d'habitude et que les conditions de sécheresse s'étaient intensifiées à travers tout le pays.

Au Québec, près de 27 000 résidents d’une trentaine de municipalités et communautés ont dû être évacués l'été dernier à cause des flammes ou de la fumée dense, selon la Société de protection des forêts contre le feu. Au total, 4,5 millions d'hectares ont été brûlés au Québec, un record jamais enregistré, selon la SOPFEU.

La Presse Canadienne