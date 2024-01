Canada: les phénomènes météorologiques provoqueront une hausse des primes d'assurance

Héma-Québec a lancé jeudi un appel aux dons de sang pour les personnes appartenant aux groupes sanguins O positif et O négatif. L’agence explique que la période des Fêtes est souvent une période plus difficile pour l'approvisionnement en sang et qu’il y a eu hausse des besoins des centres hospitaliers. Héma-Québec signale que de manière ...