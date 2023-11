Québec octroie 144 millions pour bonifier les aires protégées privées

Le gouvernement du Québec octroie 144,1 millions de dollars à Conservation de la nature Canada (CNC) afin de bonifier le réseau d’aires protégées privées dans le sud du Québec, selon ce qu'a appris La Presse Canadienne.

Cet «investissement sans précédent» selon le ministère de l’Environnement vise à protéger des corridors de connectivité écologique dans 11 régions du Québec.

La connectivité écologique fait référence à la migration et au mouvement sans entrave des animaux et des végétaux à travers leur environnement.

La subvention à CNC s’échelonne sur cinq ans et le nouveau programme de conservation se décline en quatre volets :

Plus de 100 millions seront destinés à «soutenir financièrement des projets visant la création d’aires protégées et la conservation de milieux naturels d’intérêt, notamment par l’acquisition de terrains privés».

Près de 9 millions seront voués à «des projets d’acquisition de connaissances ou de sensibilisation à l’égard de milieux naturels d’intérêt, et ce, en vue d’une acquisition éventuelle à des fins de conservation».

Également, 870 000$ seront consacrés à l’aide et l’accompagnement de propriétaires de terres qui souhaiteraient transformer leur terrain en réserve naturelle et 34 millions seront utilisés pour l’intendance et la gestion des partenariats.

Selon le ministère de l’Environnement, depuis 2020, le Projet de partenariat pour les milieux naturels (PPMN), dans lequel le gouvernement a investi plus de 53 millions de dollars, a permis de soutenir une centaine de projets d’acquisition de terres vouées à la conservation.

Stéphane Blais, La Presse Canadienne