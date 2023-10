Un nouveau fonds pour encourager l'innovation chez les médecins spécialistes

Si l'on espère améliorer l'efficacité du réseau de la santé, il faudra faire preuve de créativité et tout le monde devra y mettre du sien. Afin d'inciter les médecins à innover, un tout nouveau fonds de 5 millions $ a été lancé mardi.

Il s'agit d'une collaboration entre la Fédération des médecins spécialistes du Québec (FMSQ), le Bureau de l’innovation du ministère de la Santé et des Services sociaux (BI) et l’Institut de la pertinence des actes médicaux (IPAM). Le financement du fonds provient d'ailleurs des réserves de l'IPAM.

Ce nouveau «Fonds d’innovation Propulsion santé» a pour objectif de soutenir des idées innovantes soumises par des médecins spécialistes. On cherche des initiatives permettant principalement d'améliorer l'accès aux soins.

Chaque projet déposé pourrait se voir attribuer la somme maximale de 400 000 $, selon les règles établies.

L'annonce a eu lieu à l'occasion du premier événement «LAB persée» au cours duquel des centaines de médecins spécialistes étaient invités à échanger autour du thème de l'intelligence artificielle. Ils ont également pu assister à des conférences sur le sujet.

Comme l'indique le communiqué publié par la FMSQ, le fonds d'innovation s'inscrit dans la foulée du déploiement de la vitrine web «persée», lancée en décembre dernier, qui met en valeur des idées innovantes permettant d'améliorer la qualité et l'accessibilité des soins offerts aux patients.

Les créateurs de projets souhaitant obtenir l'appui du fonds ont jusqu'au 19 octobre pour soumettre leur candidature.

En entrevue à La Presse Canadienne, le conseiller principal à la direction du développement professionnel continu de la FMSQ, Réjean Junior Fortin, invite les médecins à soumettre «même des idées embryonnaires» qui pourraient éventuellement être développées.

La première étape se veut d'ailleurs une sorte d'appel d'intention à partir duquel un comité sera appelé à sélectionner les initiatives qui semblent les plus prometteuses. On devrait connaître les projets qui bénéficieront d'une aide financière vers mars 2024.

Selon M. Fortin, on «veut des initiatives qui soient le plus cliniques possible» afin qu'elles puissent être «rapidement mises en place». On veut aussi donner la priorité aux projets pouvant avoir un impact direct sur l'accès à la médecine spécialisée.

–

Le contenu en santé de La Presse Canadienne obtient du financement grâce à un partenariat avec l’Association médicale canadienne. La Presse Canadienne est l’unique responsable des choix éditoriaux.

Ugo Giguère, La Presse Canadienne