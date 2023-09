Harcèlement sexuel en milieu de travail: d'autres mesures implantées

La CNESST va peaufiner ses actions et sa formation en matière de harcèlement sexuel en milieu de travail.

Formation continue des intervenants aux violences sexuelles en milieu de travail, amélioration du processus de traitement des plaintes, collaboration avec l'organisme Juripop, plusieurs mesures ont été et seront déployées.

Le ministre du Travail, Jean Boulet, en a fait l'annonce, lundi à Montréal, aux côtés de la présidente-directrice générale de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), Manuelle Oudar, et de la directrice générale de Juripop, Me Sophie Gagnon.

Ces mesures font suite au rapport intitulé «Mettre fin au harcèlement sexuel dans le cadre du travail: se donner les moyens pour agir», qui avait été rendu public en mai.

La CNESST affirme que 90 % des 82 recommandations du rapport ont déjà été mises en place ou le seront cette année.

Déjà, l'an passé, 18 conseillers avaient été embauchés pour s'occuper de la santé psychologique en milieu de travail et cela incluait les différentes formes de violence et de harcèlement. Aussi, six agents d'indemnisation pourront guider les victimes qui ont besoin de soutien en la matière.

Lia Lévesque, La Presse Canadienne