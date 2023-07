Québec: avertissements de chaleur émis pour plusieurs régions mercredi

Des bulletins météorologiques spéciaux assortis d’avertissements de chaleur ont été émis tôt mercredi par Environnement Canada pour la journée et en prévision de jeudi dans plusieurs régions du Québec.

L’agence fédérale explique qu’un anticyclone quasi-stationnaire sur le Québec permettra à une masse d'air chaud et humide de s'installer au cours des prochains jours. Les valeurs combinées de température et d'humidité donneront un humidex approchant 40 sur le sud et certaines régions.

La journée de mercredi sera très chaude et humide alors que des valeurs d'humidex de 40 sont prévues. La chaleur persistera jeudi. De plus, les nuits demeureront inconfortables avec des températures minimales avoisinant 20 degrés Celsius.

Ces conditions sont prévues pour Montréal, Gatineau, Maniwaki, Lachute, les Laurentides jusqu’à Mont-Tremblant, le Témiscamingue, Trois-Rivières, Victoriaville et Québec.

Le phénomène sera présent dans d’autres régions, mais avec un peu moins d’intensité. Ce sera le cas à Val-d’Or, Matagami, La Tuque, Saguenay et même dans la région de la baie James.

Entre-temps, à cause de la fumée dégagée par les feux de forêt, des avis de smog ou de mauvaise qualité de l’air restent en vigueur dans certaines villes du nord-ouest québécois. Néanmoins, les conditions s'amélioreront mercredi, selon Environnement Canada.

La Presse Canadienne