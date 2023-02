Logement abordable: des groupes pressent Québec de rehausser le financement

Il peut être tentant de publier une photo de soi se trouvant à l'aéroport, sur une piste de ski ou les pieds dans le sable. Or, ceux qui partagent leur bonheur et leur excitation d'être en vacances sur les réseaux sociaux, alors qu'ils se trouvent loin du bercail, seraient plus susceptibles d'être cambriolés. Un sondage en ligne réalisé par la ...