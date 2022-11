La population mondiale franchit le cap des 8 milliards d'humains aujourd'hui

La population mondiale franchira le cap des huit milliards d’humains mardi, selon des projections de l’Organisation des Nations unies (ONU).

Les pays en développement en Afrique seraient les endroits où la croissance est la plus rapide actuellement, selon l’ONU.

En effet, au cours des trois prochaines décennies, la population du Nigéria devrait passer de 216 millions à 375 millions, ce qui fera de ce pays d’Afrique de l’Ouest le quatrième pays le plus peuplé du monde après l'Inde, la Chine et les États-Unis.

L’ONU souligne que la Journée des 8 milliards a surtout une valeur symbolique, plutôt que précise, tandis que des experts rappellent que la croissance de la population peut entraîner certains effets néfastes.

La tendance à la hausse menace de laisser encore plus de personnes dans la misère dans les pays en développement, et les gouvernements devront trouver des manières de fournir suffisamment de salles de classe et d'emplois pour un nombre croissant de jeunes. L'insécurité alimentaire devient aussi un problème encore plus urgent.

Concernant les changements climatiques, les experts préviennent que la plus grande menace pour l'environnement demeure la consommation, qui est plus élevée dans les pays développés qui ne connaissent pas de fortes augmentations de leur population.

Selon les projections actuelles, la population mondiale atteindra 8,5 milliards d’habitants en 2030, 9,7 milliards en 2050 et 10,4 milliards en 2100.

En plus du Nigéria, l’Égypte, le Pakistan, les Philippines et l’Inde connaissent aussi une croissance rapide de leur population. L’Inde doit d’ailleurs dépasser la Chine et devenir le pays le plus peuplé de la planète l’an prochain.

The Associated Press