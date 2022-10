Pourquoi est-ce important de faire de la rééducation périnéale pendant la grossesse ?

Si on connait plus ou moins la fonction qu’il remplit, de nombreuses femmes comprennent réellement l’importance du rôle que joue leur périnée durant la grossesse. On parle souvent de rééducation du périnée en post-partum mais il est en réalité tout aussi essentiel de veiller à la bonne santé de son périnée même avant et pendant la grossesse.

Quel rôle joue le périnée durant la grossesse ?

Le périnée est constitué d’un ensemble de muscles rattachés à la fois à la base de la colonne vertébrale et à l’os pubien. Il permet de soutenir les organes du petit bassin, que sont le rectum, le vagin et la vessie ainsi que l'intestin et l’utérus. Il permet la continence urinaire et anale et a une incidence conséquente sur le déroulement des rapports sexuels.

Durant la grossesse, le périnée supporte le poids du bébé au fur et à mesure qu’il grandit et grossit. Lors des contractions, il facilite le passage de la tête du bébé. L’élasticité de ses muscles permet en effet au périnée de s'étirer pour laisser passer l’enfant tout en l’aidant à bien se positionner. C’est donc un allié de taille à ne pas négliger !

Le périnée est ainsi particulièrement sollicité, et quelque peu surmené, pendant la grossesse et l’accouchement. Il en ressort généralement affaibli après tant d’efforts, durant 9 mois. On peut en effet observer un relâchement des tissus composant le périnée. Puisqu’il s’agit aussi du muscle responsable d’assurer la continence urinaire, beaucoup de femmes connaissent des fuites incontrôlées dans les mois qui suivent l’accouchement alors que leur périnée ne parvient plus à remplir sa mission, notamment lorsqu’elles rient, toussent ou font un effort.

Certaines femmes peuvent même souffrir d’un prolapsus, ou descente d'organes, hors du petit bassin !

Il est donc fortement recommandé de renforcer et d’exercer son périnée pour mieux soutenir votre bébé, faciliter l’accouchement, réduire le risque d’incontinence urinaire et vous éviter des douleurs.

Préparer votre périnée à l’accouchement

Un suivi régulier avec votre médecin kinésithérapeute durant la grossesse permet d’entretenir la mobilité des muscles du périnée et d’éviter douleurs ou complications. Un périnée en forme pourra plus facilement supporter la pression exercée par le poids du bébé.

Les massages réalisés et les exercices préconisés contribuent à préparer votre corps à l’accouchement ; plus il est souple et capable de se détendre, moins il sera difficile pour le bébé de franchir ce dernier obstacle avant de sortir. Les risques de déchirure sont ainsi réduits de façon considérable.

Demandez conseil à un professionnel pour éviter toute activité sportive qui ne serait pas compatible avec votre grossesse ! Votre kinésithérapeute pourra vous indiquer si votre périnée est tonique ou non, procéder à des massages ciblés et vous montrer des exercices à effectuer par vous-même tout au long de la grossesse et après l’accouchement. Prenez rendez-vous dès maintenant dans votre clinique de physiothérapie à Trois-Rivières.