L'espace d'entreposage est un des plus importants dans plusieurs entreprises. Mais, la façon dont vous gérez l'espace d’entreposage aura un impact direct sur le succès à long terme de votre entreprise. Les étagères métalliques sont l'une des solutions les plus rentables, durables et efficaces pour un entrepôt. Voici pourquoi choisir les étagères métalliques.

Les étagères métalliques sont faciles à assembler

Les systèmes d'étagères en acier nécessitent souvent un assemblage sur site, mais la procédure et les instructions d'assemblage sont généralement simples. Cependant, il existe également des systèmes d'étagères métalliques qui ne nécessitent pas d'assemblage. Ces unités sont généralement soudées et offrent une résistance accrue par rapport aux autres systèmes. Elles peuvent être expédiées à votre entreprise, prêtes pour une utilisation immédiate.

Les étagères métalliques sont durables

Les étagères métalliques sont solides et peuvent résister à une utilisation intensive. Cela inclut les collisions avec les chariots élévateurs, les équipements de ramassage automatisés et autres. Les étagères métalliques peuvent également supporter des températures extrêmes. Cependant, pour une résistance accrue à la corrosion, sélectionnez une finition appropriée pour les protéger contre la rouille.

Les étagères métalliques sont robustes

L'un des avantages des étagères d'entrepôt métalliques est leur robustesse. Ces étagères peuvent non seulement supporter de lourdes charges, mais également maintenir leur rigidité. Si vous avez besoin de supporter plus de poids, vous pouvez choisir une option avec croisillon. Cela fournit un système d’entreposage polyvalent adapté aux articles lourds.

Les étagères métalliques sont personnalisables

Les étagères métalliques sont hautement personnalisables, vous permettant d'installer des tiroirs, des séparateurs et autres systèmes pour répondre aux besoins uniques de votre entrepôt. Vous pouvez choisir la longueur et la hauteur en fonction de l'inventaire que vous devez entreposer, de l'équipement de manutention utilisé par vos préparateurs de commandes et des limites d'espace de votre entrepôt.

De plus, les étagères métalliques sont disponibles dans diverses configurations pour répondre à plusieurs exigences. Il existe donc des conceptions ouvertes et fermées, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. Les étagères ouvertes augmentent la visibilité et l'accessibilité des produits, simplifient les tâches de manutention et permettent aux préparateurs de commandes de localiser et de récupérer les stocks plus efficacement.

Les étagères fermées ne sont accessibles que par l'avant. Cependant, si une étagère fermée n'offre pas le même degré de visibilité ou d'accessibilité du produit que la version ouverte, elle présente deux avantages. Premièrement, elle protège mieux la marchandise, et deuxièmement, elle empêche l'accumulation de poussière.

Les étagères peuvent supporter des charges lourdes

Les étagères métalliques offrent une capacité de charge robuste. Si vous avez besoin d’entreposer des articles ou des marchandises lourds, tels que des engrenages, des pièces de machinerie, des pièces moulées ou des blocs moteurs, une étagère en acier peut supporter ces charges. Cependant, il est important d'être conscient de vos exigences concernant le poids avant de choisir un système d'étagères en particulier. Ne dépassez pas la charge recommandée par le fabricant et instruisez vos employés sur la répartition correcte du poids lors du retrait ou du remplacement des articles dans les étagères métalliques.