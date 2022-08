Rentrée scolaire : la Santé publique revient sur les consignes de sécurité

Le directeur de la Santé publique a tenu aujourd’hui une conférence de presse afin d’informer les gens sur les mesures à appliquer lors de la rentrée scolaire dans le but de diminuer les risques d’une infection à la COVID-19.

Dans les deux dernières années, il a été observé que le taux d’infection avait eu tendance à augmenter de manière significative lors de la rentrée scolaire et au retour des vacances estivales.

Se basant sur les recommandations du printemps dernier, deux boîtes de tests rapides seront distribuées à chaque élève du primaire et du secondaire dès les premiers jours d’école. De plus, avec l’autorisation des parents, il sera possible de faire tester un enfant dans son établissement scolaire.

Il est rappelé aux parents de tester leur enfant s’il présente des symptômes et que s’il est positif de le garder cinq jours à la maison. Par la suite, il pourra revenir les cinq jours suivants, mais en limitant ses interactions et activités. Les parents devront appeler l'école pour prévenir du résultat positif.

Si le test est négatif et qu’il présente toujours des symptômes, il est demandé de tester à nouveau. S’il s’avère qu’il est négatif, il est possible de continuer ses activités.

La distribution de gel antibactérien sera toujours en place et les établissements seront quotidiennement nettoyés et désinfectés s’il y a une éclosion.

Vaccination

En raison de la rentrée automnale, la Santé publique a pris la décision de devancer la prise de rendez-vous pour les 18 ans et plus. Il est possible de s’inscrire dès aujourd’hui.

Il est rappelé que le vaccin est disponible pour les 0-4 ans et qu’il est fortement conseillé pour les enfants présentant des risques de complications. Cela n’empêchera pas l’infection, mais de développer des complications.

Les jeunes de 5 à 11 ans peuvent recevoir une dose de rappel, ainsi que les 12 à 17 ans. Cela demeure une recommandation.