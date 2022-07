Nouvelle phase de travaux de réfection sur le boulevard Ducharme à La Tuque

La deuxième phase des travaux de réfection du boulevard Ducharme à La Tuque débutera lundi prochain, le 18 juillet.

Le tronçon du boulevard Ducharme situé entre les rues Bellevue et Laurier sera fermé à la circulation pour au moins les huit prochaines semaines.

Les intersections du boulevard Ducharme avec les rues Bellevue et Laurier/Beaumont seront toutefois accessibles aux véhicules routiers pendant les travaux.



La circulation sera déviée vers la rue Saint-Antoine, ce qui risque d’entraîner des bouchons de circulation lors des heures de pointe. Il peut être utile de prévoir ses déplacements en conséquence.

L’équipe municipale recommande aux usagers de la route d’utiliser la voie de contournement de la route 155 pour se rendre au centre-ville de La Tuque et pour transiter du nord au sud de la municipalité, afin d’éviter la zone des travaux.

Cette recommandation s’applique également aux véhicules de livraison qui se rendent au centre-ville.



Comme cet important chantier aura lieu devant le centre de services du CIUSSS MCQ, certaines dispositions ont été prises pour en assurer l’accès en tout temps aux véhicules d’urgence, aux usagers et à leurs accompagnateurs.

Le débarcadère pour les personnes à mobilité réduite sera accessible par la rue Lamarche durant les travaux.

Un brigadier sera présent sur le chantier pour diriger les piétons et assurer leur sécurité.

Les piétons sont invités à suivre la signalisation sur le chantier en tout temps, car l’accès sera possiblement déplacé en fonction de l’évolution des travaux.



En raison de l’accès au débarcadère par la rue Lamarche, des panneaux d’arrêt seront ajoutés sur la rue Saint-Antoine pour permettre aux véhicules de sortir de la rue Lamarche plus facilement. Ces panneaux seront retirés lorsque le chantier sera terminé.

En ce qui concerne le stationnement arrière du CIUSSS MCQ destiné aux employés et à la vaccination contre la Covid, il sera accessible à partir de l’intersection de la rue Laurier où un corridor d’accès sera maintenu pendant les travaux.



Les résidents qui habitent sur le boulevard Ducharme entre les rues Laurier et Bellevue n’auront pas accès à leur entrée avec leur véhicule pendant ces travaux. Ils devront stationner leur véhicule dans les rues Laurier, Bellevue et Journeault aux endroits disponibles dès le dimanche 17 juillet, car le chantier débutera le lundi 18 juillet tôt le matin. Les résidents touchés n’auront pas besoin de vignette pour se stationner dans ces rues.



La Ville demande aux résidents d’éviter de stationner leur véhicule en bordure

des rues Saint-Antoine et Lamarche pour faciliter la circulation.



Pour ce qui est de la collecte des matières résiduelles, les résidents qui habitent sur le chantier sont invités à mettre leur bac au chemin la veille du jour de la collecte avant 18 h. L’entrepreneur va s’assurer qu’ils sont vidés. Il est recommandé de s’assurer que les bacs sont bien identifiés avec l’adresse de la résidence pour qu’ils puissent être remis au bon endroit s’ils doivent être déplacés pour la collecte.



La phase II de la réfection du boulevard Ducharme comprendra le remplacement de la fondation de la route, le remplacement partiel des trottoirs et des bordures, l’amélioration du drainage pluvial et l’application d’un pavage plus performant d’une épaisseur de six pouces.



Étant donné que les conduites d’aqueduc et d’égout sont en bon état à cet endroit, elles ne seront pas remplacées.



La Ville de La Tuque est consciente que ces travaux occasionneront des perturbations importantes pour la circulation automobile dans la municipalité, ainsi que des désagréments pour les résidents, et elle tient à remercier chacun pour sa patience et pour sa collaboration assurant le succès de cette opération.



Notons qu’il est possible que l’échéancier de ce chantier soit modifié en cours de route en fonction des conditions météorologiques et autres imprévus qui peuvent retarder certains travaux.