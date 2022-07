Bilan de l'année exceptionnelle d'Économie du savoir Mauricie

Économie du savoir Mauricie (ESM) a tenu jeudi dernier, en présentiel au Digihub Shawinigan, son assemblée générale annuelle révélant les résultats exceptionnels de l’année 2021-2022.

Ce bilan a été présenté aux membres du conseil d’administration et aux partenaires financiers, en présence de l’équipe d’ESM.



« Je suis très fier de l’année exceptionnelle que nous avons connue en termes de nombres de projets effectués, d’entreprises accompagnées et de contributions financières accordées aux entreprises. Certains résultats ont doublé comparativement à l’année dernière et ce sont les entreprises de la Mauricie qui en bénéficient » a mentionné le directeur général d’ESM Claude Bourassa.





Aperçu des données



Concernant ESM, à travers tous les programmes confondus:



L'aide financière attribuée est passée de 203 240 $ l'année dernière à 416 712 $ cette année, révélant une augmentation de 105 %



La valeur des services obtenus est passée de 418 759 $ l'année dernière à 847 446 $ cette année, révélant une augmentation de 102 %



Les projets effectués* sont passés de 137 l'année dernière à 180 cette année, révélant une augmentation de 31 %.



Les projets financés sont passés de 44 l'année dernière à 77 cette année, révélant une augmentation de 75 %.



Les PME accompagnées* sont passées de 81 l'année dernière à 97 cette année, révélant une augmentation de 20 %.



Les PME financées sont passées de 30 l'année dernière à 53 cette année, révélant une augmentation de 77 %.





Concernant le programme EACM, ERAC Mauricie



L'aide financière attribuée est passée de 98 246 $ l'année dernière à 255 154 $ cette année, révélant une augmentation de 160 %.



La valeur des services obtenus est passée de 151 147 $ l'année dernière à 392 544 $ cette année, révélant une augmentation de 160 %.





Un nouveau programme



En plus des programmes Régulier, Croissance, EACM et GTII déjà existants, ESM a obtenu cette année le financement permettant la mise sur pied d’un nouveau programme pour accompagner les PME dans leur transformation et accélération numérique dans le cadre de l’Offensive de transformation numérique.

Le programme Accélération numérique, rendu possible grâce à un investissement conjoint du ministère de l’Économie et de l’Innovation et de Développement économique Canada pour les régions du Québec, amènera de belles retombées pour les entreprises mauriciennes et la région.



« Nous tenons à remercier nos partenaires financiers qui nous permettent non seulement de réaliser notre mission année après année, mais aussi de bonifier notre offre aux entreprises en fonction des besoins qui sont de plus en plus présents » a mentionné le président d’ESM Simon Charlebois.



Depuis plus de dix ans, ESM soutient les PME dans le développement de leurs capacités d’innovation et les sensibilise à l’importance d’innover. L’organisme travaille en étroite collaboration avec les services de développement économique, les villes et les MRC de la Mauricie pour un impact encore plus significatif au niveau régional.



Les partenaires financiers de la dernière année sont Développement économique Canada, Ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec, Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, Fonds régions et ruralité et Services Québec.





Du changement cette année



Rappelons que cette dernière année, il a été question de l'arrivée de Claude Bourassa à la direction générale d’ESM en juillet 2021, de deux nouvelles conseillères aux entreprises, de Claudine Ndayisenga pour le secteur nord, soit Shawinigan, MRC de Mékinac, La Tuque, et de Marie Charbonneau-Genest qui concentre principalement ses actions sur des projets de production à valeur ajoutée et de transformation numérique sur l’ensemble de la Mauricie.



De plus ESM a fait l’embauche d’un contrôleur financier et mis en place un système de gestion et de nouvelles procédures à l’interne pour soutenir la croissance rapide de l’organisation depuis l’arrivée de l’Espace d’accélération et de croissance de la Mauricie en juin 2019.



L'équipe ESM constate une belle augmentation de son rayonnement dans le marché notamment par l’intermédiaire de ses réseaux sociaux, son infolettre mensuelle et son blogue qui ont été créés il y a à peine un peu plus d’un an.





Conseil d’administration



Lors de l’AGA, les membres du conseil d’administration occupant les sièges pairs ont vu leur mandat renouvelé pour deux autres années.

Serge Berthiaume a été nommé en remplacement de Jean-Frédéric Bourassa pour la MRC de Maskinongé.



Le Service de développement économique de La Tuque identifiera sous peu un nouveau représentant en remplacement de Danielle Rémillard.



Le président Simon Charlebois remercie très chaleureusement Jean-Frédéric Bourassa et Danielle Rémillard pour leur implication des dernières années et souhaite la plus cordiale bienvenue à Serge Berthiaume.



Le Conseil 2022-2023 sera ainsi composé de Simon Charlebois, président de la SADC Shawinigan, Nathalie Boisvert, vice-présidente du Service des partenariats et du soutien à l’innovation de l’UQTR, Nancy Déziel, secrétaire-trésorière du CNETE, Patrick Baril de la MRC des Chenaux, Serge Berthiaume de la MRC de Maskinongé, et Francis Brouillard à l'Innovation et Développement économique Trois-Rivières.



Il sera aussi composé de Jean-Philippe Jacques d'Innofibre, de David Marcouiller du Service de développement économique de la Ville de Shawinigan, de Gilles Mercure de la SADC de la Vallée de la Batiscan, de Nadia Moreau de la MRC Mékinac.





*Accompagnement, référencement, services-conseils