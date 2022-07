Fusion de deux entreprises à Trois-Rivières

La présidente de l’entreprise Les Enseignes Professionnelles de Trois-Rivières, Sabrina Marchand, annonce qu’elle acquiert l’entreprise Publi Design, propriété de Yanick Gagnon et Marilyn Béland.

Ainsi, Yanick Gagnon et quelques employés se joindront à l’équipe des Enseignes Professionnelles dès le mois d’août prochain.

Les Enseignes Professionnelles fait sa marque depuis plus de 40 ans dans le domaine de la conception, fabrication et installation de lettrage, de signalisation et d'enseignes commerciales.

L’acquisition de Publi Design permettra d’accueillir des talents qui se grefferont à l’équipe en place et permettront d’augmenter la capacité de production.

« La transaction est super positive et se fait dans la bonne humeur. Bien que nous étions concurrents, nous avons collaboré ensemble à quelques reprises dans le passé sur certains projets », a expliqué Sabrina Marchand, présidente de l’entreprise Les Enseignes Professionnelles.

De leur côté, les propriétaires de Publi Design voient également cette transaction d’un très bon œil.

« J’ai approché Sabrina pour la vente de mon entreprise. Même si Publi Design avait le vent dans les voiles, j’avais envie de relever de nouveaux défis. Il était primordial pour moi de passer le flambeau à une équipe de confiance bien établie dans la région. De plus, nous avions déjà une bonne relation d'affaires. C’est donc avec enthousiasme que je me joins à l'équipe de Sabrina », a mentionné Yanick Gagnon.

« Ce nouveau chapitre permettra aussi à mes employés d’avoir le soutien d’une grande équipe ainsi qu’une plus grande flexibilité. Il s’agit vraiment d’une situation gagnante à tous points de vue », a-t-il ajouté.

Ainsi, le 15 août que les nouveaux venus intégreront officiellement l’équipe des Enseignes Professionnelles, qui comptera dorénavant une trentaine d’employés.

Photo: de gauche à droite, Marilyn Béland et Yanick Gagnon propriétaires de Publi Design accompagné de Sabrina Marchand, présidente de l’entreprise Les Enseignes Professionnelles.