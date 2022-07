Un premier directeur de l'approvisionnement pour la Ville de Nicolet

La Ville de Nicolet annonce l'embauche de Louis-François Caron en tant que tout premier directeur de l'approvisionnement de son histoire.

La résolution de son embauche a été entérinée hier soir, le lundi 11 juillet, à la séance du conseil municipal.

Celui-ci entrera en poste graduellement à compter du 18 juillet.

Le nouveau directeur a travaillé dans le monde municipal à la Ville de Trois-Rivières pendant une dizaine d'années occupant des postes de coordonnateur et d'analyste programmeur.

Plus récemment, il était à l'emploi du Centre de services scolaire du Chemin-du-Roy comme coordonnateur à l'approvisionnement et l'administration.

Louis-François Caron est titulaire de deux maîtrises en technologies de l'information et administration des affaires.

« Avec une communauté dynamique et toujours en développement, cette fonction stratégique était maintenant rendue nécessaire dans notre organisation et sa présence sera fort utile. Louis-François Caron sera un atout pour l'équipe pour les demandes de soumissions, devis, appel d'offres et contrats et permettra de mettre en place des solutions innovantes pour optimiser nos processus internes » a précisé le directeur général, Mathieu Audet.

L'administration municipale nicolétaine souhaite la plus cordiale bienvenue à Louis-François dans son organisation.