Fermeture de trois rues pour la période du Grand Prix de Trois-Rivières

La Ville de Trois-Rivières informe la population de la fermeture de trois rues du 21 juillet au 17 août prochains.

Il s'agit d'une fermeture occasionnée par le Grand Prix de Trois-Rivières (GP3R), circuit de sports automobile situé sur le parc de l'Exposition.





La fermeture concernera les lieux suivant :

Le Boulevard du Carmel

Entre le Boulevard des Forges et la Rue de la Terrière

• Circulation locale permise à l'exception du 5 au 7 août et du 13 au 14 août



La Rue Papineau

Entre le Boulevard des Forges et la Rue de la Terrière

• Circulation locale permise par la Rue de la Terrière et jusqu'à la Rue De Calonne, à l'exception du 5 au 7 août et du 13 au 14 août

Le Boulevard des Forges

Entre le Boulevard du Carmel et la fin de la double voie au Salon de jeux

• Circulation sur une seule voie dans les deux sens



Chacun est ainsi invité à redoubler de courtoisie et de prudence à l'égard des éventuels signaleurs, tout en suivant les indications à disposition.

La Ville remercie les usagers de la route pour leur compréhension.