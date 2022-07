Fermeture reportée pour la tour d’observation de Shawinigan

La Ville de Trois-Rivières et le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) section locale 5272 ont procédé cet après-midi, au sein de l’hôtel de ville, à la signature du renouvellement de la convention collective des brigadières et brigadiers scolaires. La nouvelle convention collective a été adoptée à 97 % par les 62 brigadières et ...