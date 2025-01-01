Collectes, stationnement de nuit, bureaux municipaux et bibliothèques
La Ville de Shawinigan présente les modalités pour la période des Fêtes
Par Salle des nouvelles
Pour la période des Fêtes, plusieurs services et activités gérées par la Ville de Shawinigan subissent certaines modifications, particulièrement à ce qui à trait aux horaires.
Hôtel de ville
L’hôtel de ville sera fermé du mercredi 24 décembre 2025 au vendredi 2 janvier 2026 inclusivement. Veuillez prendre note qu’une unité d’urgence sera de garde durant cette période. Vous pouvez la joindre en composant le numéro régulier du Service aux citoyens : 819 536-7200.
Bibliothèques municipales
Les bibliothèques de Shawinigan sont ouvertes selon l’horaire régulier pour la période des Fêtes, sauf les 24, 25, 26 et 31 décembre, ainsi que les 1er et 2 janvier.
Collecte des bacs roulants
La fête de Noël et le jour de l’An tombent un jeudi cette année. Si votre journée habituelle de collecte est le jeudi, prenez bien note des modifications suivantes :
Les collectes prévues le jeudi 25 décembre seront reportées au lendemain, soit le vendredi 26 décembre.
Les collectes prévues le jeudi 1er janvier seront reportées au lendemain, soit le vendredi 2 janvier.
Notez qu’il pourrait y avoir du retard pour certains secteurs; dans ce cas, laissez votre bac au chemin jusqu’à ce qu’il soit vidé.
Collecte des sapins naturels
Pour que votre sapin naturel soit récupéré, vous devez obligatoirement vous inscrire à la collecte spéciale au plus tard le jeudi 8 janvier, 16 h, au shawinigan.ca/sapin ou par téléphone au 819 536-7200. Votre sapin doit être déposé en bordure de rue au plus tard le dimanche 11 janvier en soirée. Vous pouvez aussi apporter votre sapin à l’écocentre gratuitement (30, 28e Rue).
Stationnement de nuit
Exceptionnellement, le stationnement de nuit dans les rues sera autorisé les 24, 25, 26 et 31 décembre, ainsi que les 1er et 2 janvier. Attention! Vous devez tenir compte de la réglementation pour la nuit à venir. Par exemple, si votre réception a lieu en soirée le 26 décembre et qu’elle se termine plus tard que 23 h 59, vous devrez vérifier le statut des zones. Pour en savoir plus : shawinigan.ca/SDN.