Lancement de la nouvelle édition du budget participatif de Trois-Rivières

La Ville de Trois-Rivières lance la nouvelle édition de son budget participatif qui sera en vigueur jusqu'au 18 juillet prochain.

La période de vote pour cette troisième édition a débuté le mardi 5 mai et les trifluviennes et trifluviens âgés de 12 ans et plus sont invités a faire entendre leur voix via le portail du budjet participatif.

10 projets sont soumis aux votes du public afin de déterminer les idées qui auront le plus touché par leur pertinence ou leur caractère.



Le fonctionnement du vote consiste à choisir ses trois projets favoris par ordre de préférence. Un système de pondération permettra aux deux projets ayant reçu le meilleur pointage de l'emporter.



À l'instar des années précédentes, un montant de 200 000 $ a été réservé pour la réalisation de ces initiatives citoyennes.



Des projets finalistes créatifs et diversifiés



► Glissage d'hiver au parc de la Terre-des-Loisirs,

► Station de préparation de Vélo à travers la ville,

► Tables de ping-pong extérieures dans les parcs,

► Mise à niveau de la piste de BMX au parc Des Ormeaux,

► Piste de danse extérieure (Parc à déterminer),

► Parcours de disque golf minicipal,

► Interprétation et mise en valeur du pin blanc,

► Réutilisation de l'eau des jeux d'eau pour arroser les installations sportives d'un parc,

► Balançoires parent-enfant dans les grands parcs de Trois-Rivières,

► Module de jeu interactif au parc de la Grande-Allée.



Libre à chacun de choisir les projets d'aménagement porteurs qui lui tiennent à cœur.

Cette initiative confirme la volonté de Trois-Rivières de développer une véritable culture de participation citoyenne.



Pour se joindre au vote via le portail, consulter la page web de la Ville à l'adresse v3r.budgetparticipatif.com/