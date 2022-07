Nouvelle parution de «La Brise du Lac» pour le Comité ZIP du lac Saint-Pierre

Le Comité ZIP du lac Saint-Pierre (ZIPLSP) a récemment mis en ligne son bulletin annuel d’activités nommé La Brise du Lac.

Ce dernier dresse le portrait d’une année chargée en projets pour l’organisme.



Avec la réalisation et le commencement de 18 projets, l’organisme a encore une fois contribué à préserver l’intégrité écologique du lac Saint-Pierre.

Parmi ses projets importants, notons l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de gestion des plantes exotiques envahissantes, la caractérisation des obstacles à la libre circulation de la faune aquatique sur le territoire du centre d’essais des munitions (CEEM) du ministère

de la Défense nationale, ainsi que la création d’un répertoire de projets réalisés au lac

Saint-Pierre dans les 10 dernières années.



En plus de ses projets, le Comité ZIPLSP est le mandataire de la Table de concertation régionale du lac Saint-Pierre (TCRLSP) et de la Réserve mondiale de la Biosphère du lac Saint-Pierre (RMBLSP).

La dernière année fut également chargée pour ces deux entités.

Pour sa part, la TCRLSP a notamment créé un guide de départ pour ses nouveaux membres, afin de faciliter leur intégration à la table de concertation, en plus de tenir son forum annuel sous le thème Le PGIR en action.

Cet évènement virtuel fut une réussite, avec plus de 230 participants.

De son côté, la RMBLSP a terminé le travail colossal de rédiger l’Examen périodique 2011-2020, visant à démontrer que les normes élevées qui caractérisent la désignation de l’UNESCO sont respectées et que les objectifs du programme sont atteints.

Ce document permettra à la RMBLSP de conserver son titre de réserve de biosphère.



L’année 2022-2023 ne sera pas en reste, alors que la Brise du Lac présente quelques-uns des projets qui seront réalisés par toute l’équipe du Comité ZIPLSP, de la TCRLSP et de la RMBLSP.



Rappelons que le Comité de la zone d’intervention prioritaire (ZIP) du lac Saint-Pierre a pour

mission de réhabiliter, protéger et mettre en valeur le lac Saint-Pierre et ses habitats riverains.

Dans une perspective de développement durable, l’organisme à but non lucratif travaille de concert avec les acteurs locaux, régionaux et provinciaux de même qu’avec les collectivités riveraines pour cibler les problématiques et poser des actions.



Ainsi, depuis sa création en 1996, le comité a planifié et mis en œuvre plus de 200 projets qui ont permis d’améliorer la qualité de l’eau, des habitats fauniques et des accès à ce joyau du Québec.

Toute personne intéressée à en connaitre davantage sur les multiples projets réalisés et à venir peut consulter les bulletins annuels disponibles sur le site web du Comité ZIPLSP,

dans notre section Brise du Lac .