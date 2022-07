Dévoilement des 14 quartiers de Trois-Rivières qui réduiront leur vitesse permise

La Ville de Trois-Rivières a dévoilé les 14 quartiers résidentiels concernés par le Projet-pilote Vas-y mollo!, à travers lesquels la vitesse maximale de circulation routière sera abaissée à 30 km/h.



La nouvelle réglementation entrera en vigueur à la fin de l'été.

Il s'agit des districts du Carmel, des Carrefours, de Châteaudun, de Chavigny, des Estacades, des Forges, de La-Vérendrye, de la Madeleine, de Marie-de-l’Incarnation, de Pointe-du-Lac, de Richelieu, des Rivières, de Sainte-Marthe et de Saint-Louis-de-France.



Notons que seules les rues résidentielles et les ruelles seront touchées par ce changement, les artères principales et les rues collectrices étant exclues.



Une demande citoyenne



Chaque année, la Ville améliore les stratégies visant à accroître la sécurité sur son territoire. Ainsi, plus d’une soixantaine de projets en sécurité routière ont déjà vu le jour depuis l'année 2020.

L'année dernière, Trois-Rivières avait déployé le concept des rues conviviales visant à assurer l'harmonie parmi les usagers de la route, par le biais de différentes mesures, tels que des aménagements dans les zones scolaires, des traverses piétonnes illuminées, des avancées de trottoirs et autres initiatives.

Suite à cette démarche, les citoyennes et citoyens avaient manifesté leur intérêt quant à la réduction de la vitesse en certains lieux. Le projet-pilote Vas-y mollo! répond ainsi à cette volonté partagée.

Les quartiers ont été ciblés en fonction des requêtes citoyennes, des comptages de vitesse effectués et des données recueillies par la Direction de la police.

La sélection finale est le résultat d'un processus rigoureux.

De plus, en cas de conclusion favorable, d’autres rues résidentielles pourraient voir leur limite de vitesse se réduire dans le futur, sous réserve d'un l’intérêt de la population envers une telle mesure, détecté par le biais d'un sondage.





Des rencontres d'informations

Dans la majorité des districts, une séance d’information est prévue pour permettre à la population de rencontrer l’élue ou l’élu du secteur pour obtenir de l’information sur le projet.

Aussi, une campagne sera lancée à la fin de l’été pour rappeler l’entrée en vigueur de la règlementation.

Pour connaitre les dates des rencontres d'information de chaque quartier résidentiel ciblé ou pour visualiser la carte des rues concernées, consulter la page web de la Ville à l'adresse v3r.net/services-a-la-population/reseau-routier-et-transport/securite-routiere/quartiers-a-vitesse-reduite/