Portrait détaillé de l'économie de la Mauricie présenté par l’IRÉC

L’Institut de recherche en économie contemporaine (IRÉC) a diffusé trois jeux de fiches didactiques révélant les détails de la situation économique de la Mauricie.

Ces documents de synthèse visent à permettre à la population d’avoir, en un coup d’œil, un portrait de la situation socio-économique régionale au sortir de la pandémie.

La première fiche porte sur la situation des entreprises, la deuxième sur la situation du marché du travail et la troisième donne une idée du dynamisme territorial de la région.



« Ces fiches permettent de mieux comprendre comment l’économie de la région a pu récupérer du choc provoqué par la Pandémie » a expliqué Robert Laplante, directeur général de l’IRÉC.

« Chacun de ces trois jeux de fiches présente les données sur des indicateurs socio- économiques clés tels que les investissements dans le secteur manufacturier, l’emploi par secteur d’activité, le ratio d’ouvertures et de fermeture des entreprises, l’évolution du taux d’activité depuis janvier 2020, le nombre d’emplois, le taux de chômage régional, l’indice de remplacement de la main-d’œuvre, l’indice de développement économique ainsi que l’indice de vitalité économique » a-t-il poursuivi.



Réalisées pour le compte de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec et du Centre de formation économique du Fond de solidarité de la FTQ, ces fiches avaient pour but de nourrir la réflexion des militantes et militants de la FTQ réunis à l'occasion d'une rencontre nationale portant sur le développement socio-économique local et régional en mai dernier.

Ainsi, un jeu de trois fiches a été produit pour chacune des régions du Québec.

Rappelons que Fondé en 1999, l’Institut de recherche en économie contemporaine est un organisme scientifique indépendant voué à l’enrichissement du débat public par la production de recherches rigoureuses et par la conduite d’activités d’animation et de formation favorisant le développement des compétences dans le domaine économique.

L’IRÉC s’intéresse à l’ensemble de l’économie et mène des travaux destinés à contribuer à la construction du bien commun.

Ses approches visent à renouveler le modèle québécois par la promotion d’alternatives crédibles et les enjeux de la transition écologique de l’économie retiennent tout particulièrement son attention.