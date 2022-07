Avis de travaux sur la Rue Sainte-Ursule dès aujourd'hui à Trois-Rivières

La Ville de Trois-Rivières informe la population de travaux occasionnant une entrave à la circulation sur la Rue Sainte-Ursule en ce mardi 5 juillet à partir de 7h et jusqu'au 6 juillet à 17 h.

L'intervention concerne la Rue Sainte-Ursule entre la Rue Saint-Martin et la Rue Sainte-Geneviève.



Il s'agit de travaux d’excavation pour la réparation d’un bris d’aqueduc.

Le détour est possible par les Rues Saint-Martin, Sainte-Cécile, Sainte-Geneviève et Saint-François-Xavier.



Chacun est ainsi invité à redoubler de prudence et à suivre les indications à disposition.

La Ville remercie les usagers de la route pour leur compréhension.