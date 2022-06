Mgr Pierre-Olivier Tremblay nommé évêque du diocèse de Hearst-Moosonee, en Ontario

Peu de temps après l’arrivée d’un nouvel évêque à Trois-Rivières avec Mgr Martin Laliberté, le diocèse annonce un nouveau départ, car le pape François a nommé Mgr Pierre-Olivier Tremblay comme évêque du diocèse de Hearst-Moosonee en Ontario.

Dans un communiqué, le « Diocèse de Trois-Rivières tient à souligner le travail passionné et le dévouement de Mgr Tremblay tout au long de ses années de service au sein de notre Église en Mauricie. Son amour des gens, son désir d’une Église actuelle et sa passion pour l’annonce de l’Évangile au monde d’aujourd’hui sont des fruits que nous garderons de son passage parmi nous. Nous lui souhaitons une belle suite de mission dans son nouveau diocèse ».

On souligne que Mgr Tremblay a été ordonné évêque le 22 juillet 2018 au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Tout en exerçant diverses tâches à titre d’évêque auxiliaire au Diocèse de Trois-Rivières, il a continué à occuper les fonctions de recteur du Sanctuaire jusqu’en 2020.

À la suite du départ à la retraite du Mgr Luc Bouchard, le 25 janvier 2021, Mgr Tremblay a été élu administrateur du Diocèse de Trois-Rivières par le Collège des consulteurs le 27 janvier 2021. Il s’est acquitté de ce service jusqu’à la nomination de Mgr Martin Laliberté, comme évêque de Trois-Rivières, le 14 mars 2022. Depuis cette date, il est demeuré évêque auxiliaire à Trois-Rivières jusqu’à sa nomination comme évêque du Diocèse de Hearst-Moosonee, le 24 juin 2022, par sa Sainteté le pape François.

Dans une lettre aux gens de Trois Rivières, Mgr Tremblay souligne ceci.

« Je veux tous vous remercier pour les quatre années que j’ai passées ici en tant qu’évêque auxiliaire. Avec vous, j’ai beaucoup appris, même si la pandémie a rendu ce moment plus difficile et nous a obligés à bien des changements. Je remercie tous les proches collaborateurs au diocèse, avec une pensée particulière de reconnaissance pour Mgr Bouchard et depuis peu, Mgr Laliberté. »

« Je reviens d’un pèlerinage d’un mois à Jérusalem et en Terre Sainte pour un moment de ressourcement et de formation. J’ai prié pour vous et pour le diocèse. Je remercie Mgr Laliberté de m’avoir donné l’occasion de vivre cela. Imaginez que c’est dans la ville sainte que j’ai reçu le téléphone m’annonçant ma nouvelle nomination. Jésus est venu parmi nous, comme l’un des nôtres, pour nous redire l’Amour de Dieu et son projet de vie. Même si cette Terre est remplie de contradictions, rien ne va empêcher le projet de Dieu. Demeurons toujours dans la confiance et l’espérance et avançons ensemble ! »