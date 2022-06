Les vélos-patrouilleurs font la promotion du programme OVNI

Les partenaires de la Mauricie viennent de présenter leur planification stratégique 2021-2024 et leur nouvelle image de marque. Les partenaires de l’Entente sectorielle sur le développement de l’agriculture et de l’agroalimentaire en Mauricie disposent d’une enveloppe budgétaire de plus d’un million de dollars pour trois ans. Dans cette démarche ...