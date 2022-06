5 idées pour dîner à l’ombre sur sa terrasse

L'été est la saison idéale pour se retrouver en famille ou entre amis autour d’un bon dîner sur la terrasse. Toutefois, si vous souhaitez éviter les coups de soleil et profiter pleinement de vos repas, vous devez utiliser différents accessoires et structures pour vous protéger des rayons UV. Voici quelques idées pour dîner à l’ombre dans votre espace extérieur.

Le store d'extérieur

Le store extérieur également appelé store banne est un accessoire qui permet de se protéger du soleil. Il est souvent utilisé pour les balcons, mais il peut également être installé sur les terrasses. Bien que différents modèles soient vendus sur le marché (couleurs, matières, dimensions), l'idéal serait d’opter pour un store d'extérieur sur mesure. Ainsi, vous pouvez couvrir toute la surface de votre jardin. Vous profiterez alors d’un joli coin d’ombre peu importe la position du soleil.

L’auvent

L’auvent est la solution la plus prisée pour créer un extérieur ombragé. Cette structure protège des rayons UV du soleil, mais également du vent et des intempéries. Vous pouvez choisir entre un auvent rétractable (manuel ou électrique) et un auvent permanent. De multiples modèles sont disponibles sur le marché, il ne vous reste qu'à décider en fonction du style de votre jardin et de votre budget.

Le parasol

Jusqu'à présent, le parasol reste l’un des moyens les plus connus pour protéger une terrasse contre les rayons du soleil. Vous avez l'embarras du choix en ce qui concerne les types. Il existe des modèles vraiment basiques et d’autres plus efficaces. C’est le cas du parasol semi-circulaire que vous pouvez déplacer afin de s’adapter aux rayonnements du soleil. Afin de prendre la bonne décision, vous devez prendre en compte plusieurs critères : les matériaux, le système d’ouverture, les options (modèle avec éclairage intégré, modèle chauffant, …).

La voile d’ombrage

Si vous avez une petite terrasse et que vous souhaitez la couvrir de façon permanente, nous vous conseillons d’opter pour une voile d’ombrage. Cet accessoire vous protège du soleil et certains modèles dotés d’une voile imperméable peuvent même vous protéger de la pluie. L’autre avantage de la voile est qu’elle apporte une petite touche bohème à votre jardin. En fonction du style de votre terrasse, vous pouvez donc choisir la couleur, la taille et la matière.

Les plantes

Certaines plantes telles que le bambou sont de plus en plus utilisées pour créer des coins d’ombre dans un jardin. Grâce à sa taille (de 1 à 3 m) et son feuillage persistant, il vous protège efficacement contre le soleil. Il permet également d’apporter du cachet à votre extérieur. Enfin, si vous décidez d’installer un rideau en bambou sur votre terrasse, vous pourrez aussi vous protéger du regard indiscret de vos voisins.

Notez qu’un permis peut être nécessaire avant l’installation de certaines structures dans votre espace extérieur. N’oubliez donc pas de vous renseigner auprès de votre municipalité.