La malocclusion est l'un des problèmes dentaires les plus courants. Lorsque vous avez une malocclusion, vos dents supérieures et inférieures ne s'alignent pas lorsque vous fermez la bouche. La malocclusion est généralement traitée avec des appareils orthodontiques, mais certaines malocclusions plus graves peuvent nécessiter une intervention chirurgicale. Voici ce que vous devez savoir sur la malocclusion.

Pourquoi peut-on avoir une mâchoire décalée ?

La malocclusion se produit généralement lorsque vos dents sont trop grandes, ou en trop grand nombre pour votre bouche, ou sont tordues. Mais cela peut aussi arriver si vos mâchoires supérieure et inférieure ne sont pas alignées.

La malocclusion peut se produire de plusieurs manières différentes :

- Vos dents sont trop grandes pour votre mâchoire, ce qui fait que vos dents se rassemblent et affectent l'alignement entre votre mâchoire supérieure et inférieure.

- Vous avez souvent sucé votre pouce quand vous étiez bébé ou tout-petit.

- Vous avez perdu une dent et vos dents restantes se sont déplacées pour combler ce vide.

- Vous avez une maladie héréditaire qui affecte votre mâchoire, entraînant un mauvais alignement de vos dents.

Quels sont les symptômes typiques d'une malocclusion ?

Votre apparence est le symptôme le plus courant de la malocclusion. Vous pourriez avoir une surocclusion ou une sous-occlusion notable. La surocclusion se produit lorsque les dents de votre mâchoire inférieure sont trop éloignées des dents de votre mâchoire supérieure. La sous-occlusion se produit lorsque vos dents de devant supérieures sont trop loin derrière vos dents de devant inférieures. Les autres symptômes sont :

- Difficulté ou inconfort en mordant ou en mâchant.

- Difficultés d'élocution.

- Respiration buccale.

- Incapacité à mordre correctement dans les aliments.

La malocclusion peut-elle affecter mon état de santé général ?

Non traitée, la malocclusion peut causer plusieurs problèmes de santé. En plus de causer des problèmes dentaires tels que des dents cariées, la perte de dents ou le développement d'une maladie des gencives, la malocclusion peut affecter la façon dont vous mastiquez les aliments ou dont vous parlez. Elle peut également endommager l'émail de vos dents ou causer des problèmes de mâchoire.

Tout aussi important, une malocclusion non traitée peut affecter votre santé mentale. Les chercheurs ont trouvé des liens entre la malocclusion et l'estime de soi. Certaines études montrent que les personnes atteintes de malocclusion évitent les situations et les relations sociales parce qu'elles se sentent gênées par leur apparence.

Comment est traitée la malocclusion ?

Le traitement de la malocclusion peut inclure de poser des broches sur vos dents, qui les tireront doucement dans le bon alignement. La traction douce et constante de l'appareil dentaire sur vos dents remodèle l'os sous-jacent dans votre alvéole dentaire afin que vos dents soient déplacées de façon permanente. On peut également utiliser un aligneur de dents, qui consiste en un appareil en plastique transparent qui aligne progressivement vos dents. Il peut aussi être nécessaire d’enlever des dents pour en réduire le nombre. Finalement, effectuer une intervention chirurgicale sur votre mâchoire pour corriger les problèmes dont vous avez hérité, ou réparer les fractures de la mâchoire qui n'ont pas guéri correctement, peut aussi être nécessaire dans certains cas.