Simon Bournival nommé responsable des communications au diocèse de Trois-Rivières

À la suite d’une réorganisation interne, Simon Bournival, agent diocésain de pastorale, est nommé responsable des communications pour le diocèse de Trois-Rivières, indique le communiqué de l'évêché.

Sans préjudice à ses fonctions de coordonnateur du Service de pastorale, il assurera les communications internes ainsi que la relation avec les médias pour le diocèse. M. Bournival formera équipe avec des partenaires pour faire rayonner la vie du diocèse de Trois-Rivières et s’assurer d’une circulation fluide et juste des informations.

Mme Éliane Proteau Landry, auparavant responsable des communications au diocèse, agira comme conseillère en développement culturel et tourisme religieux, notamment pour la cathédrale de Trois-Rivières.

Mme Proteau, par sa vaste expérience et sa connaissance du milieu culturel, a pour mandat de faire rayonner la Cathédrale comme site touristique et comme scène culturelle et musicale, en complémentarité avec la mission religieuse de ce lieu de culte. Ces nouvelles responsabilités sont effectives à partir de maintenant.