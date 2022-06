Le parc des Générations de La Tuque se refait une beauté

La Tuque commencera des travaux dans les prochains jours au parc des Générations au centre-ville, entre les rues Commerciale et Saint-Antoine, avise la ville dans un communiqué.

Le projet vise à rendre au parc sa beauté d’antan dans l’aménagement du projet Circuit urbain. Ces travaux correspondent également au souhait de la municipalité d’embellir le centre-ville en vue de la prochaine saison estivale.

« Conserver le plus d’arbres possible au centre-ville est une priorité pour la municipalité, c’est pourquoi l’an dernier un mandat a été confié à la firme Pépinière du parc pour étudier les lieux, faire le carnet de santé des arbres et des végétaux qui s’y trouvent, ainsi que planifier un nouvel aménagement paysager. Le carnet de santé des arbres a permis de constater qu’il y en a au moins deux, peut-être trois, qui sont en mauvaise santé et qui doivent être coupés, ce qui permettra au magnifique chêne qui se trouve dans le parc de s’épanouir, car les autres arbres lui nuisent actuellement. La coupe des arbres en mauvaise santé permettra aussi d’assurer la sécurité des lieux », précise la ville.

La municipalité a demandé un deuxième avis à l’entreprise Élagage Remarquable qui est arrivé au même constat. Cela confirmait les actions à être réalisées dans ce parc. Les arbres coupés seront remplacés par de nouveaux arbres plantés à des endroits différents dans le parc. Les arbres qui sont en bonne santé seront élagués pour enlever les branches mortes.

L’aménagement paysager sera entièrement refait avec de nouvelles bordures et platebandes. Les éléments pourris de l’aménagement actuel seront enlevés. Des lumières d’ambiance seront aussi installées dans les arbres et le pavé uni sera nettoyé en profondeur. De plus, du mobilier urbain sera ajouté dans le parc.

Les travaux vont nécessiter la fermeture du parc pendant quelques jours, à deux reprises. Les travaux dans les arbres auront lieu dans les prochains jours, d’ici la fin du mois de juin. L’aménagement paysager sera réalisé à la mi-juillet.

Le parc des Générations sera l’hôte cet été de spectacles de l’événement Vendredis artistes d’ici qui fait partie de la programmation de La Tuque en mode festif. Les nouveaux aménagements offriront un environnement convivial et chaleureux, plus agréable pour les gens qui assisteront à ces spectacles tous les vendredis soirs à 19 h, du 1er juillet au 12 août 2022.