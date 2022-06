Un nouveau parcours gourmand voit le jour en Mauricie

La route des casse-croûtes propose une activité pour découvrir le paysage mauricien, manger des plats exclusifs et du même coup, vous sauvez de la préparation de cinq soupers, indique le communiqué de l’organisation

« De Yamachiche à Saint Étienne-des-Grès, de Trois-Rivières à Grand-Piles, cinq restaurateurs redéfinissent les frontières du casse-croûte en proposant un plat signature qu’ils offrent à chaque détenteur d’un passeport. Après avoir complété le parcours, chaque nomade gourmand aura une bière gratuite Ô P’tit Quai des brasseurs, en plus d’avoir accès à des rabais chez Escapade Mauricie », souligne Escapade Mauricie

« La rumeur dit que Bob le Chef, Hugo Girard, Alexandre Lapointe et La Québécoise se sont déjà procuré les leurs ! Achetez le vôtre sans plus attendre le passeport le plus gourmand que la Mauricie ait connu », ajoute-t-on.

La route des casse-croûtes est un projet issu d’une collaboration entre Marylène Doyon, cheffe cuisinière, et l’équipe d’Escapade Mauricie.

Désireux de faire connaître les paysages de la région et de mettre en lumière des restaurateurs d’ici, ils ont créé un parcours gourmand où chaque détenteur du passeport aura l’occasion de goûter à cinq plats vedettes et originaux. Disponible en ligne sur le site web d’Escapade Mauricie ou directement à leur bureau, au coût de 55$.