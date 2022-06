Nancy Therrien nommée directrice générale de Phénix ECJ Centre Mauricie/Mékinac.

Les équipes de Stratégies Saint-Laurent et de Mission 1000 tonnes ont ramassé quelque 188 kilos de déchets sur les berges de deux sites dans la ville de Nicolet, au Port Saint-François et au parc Écomaritime de l’Anse-du-Port, indique le communiqué des organisateurs Les deux organismes avaient invité les citoyennes et les citoyens à une ...